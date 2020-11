"Ce lundi 2 novembre 2020, le Conseil Communautaire du Territoire de la Côte Ouest a approuvé le lancement et les modalités de la concertation sur le projet de ZAC Cambaie-Oméga situé à Saint-Paul, sur la Plaine de Cambaie. La concertation se déroulera du 9 novembre au 18 décembre 2020" indique le Territoire de la côte ouest (TCO) dans un communiqué qui nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Fruit d’une dizaine d’années d’études et d’un important travail de maîtrise foncière par les collectivités, le projet d’Écoquartier Cambaie – Oméga à Saint-Paul est la première opération publique d’aménagement de la Plaine de Cambaie. Cet espace stratégique – la dernière opportunité foncière de cette ampleur dans l’Ouest – accueillera un Écoquartier, préfigurant un nouveau modèle de ville durable et tropicale.

Pour Emmanuel Séraphin, Président du Territoire de la Côte Ouest, "Le développement de la Plaine de Cambaie engage notre responsabilité́. Celle de conduire un aménagement durable, équilibré et répondant aux défis du changement climatique. Avec ce projet d’Écoquartier, le TCO porte des engagements forts pour préserver l’avenir et proposer un nouveau mode le urbain aux générations futures".

D’une superficie de 76 ha environ, l’Écoquartier Cambaie-Oméga doit permettre de répondre aux besoins en termes de logements, de services et d’équipements, d’activités économiques et de déplacements. Il constitue un levier de développement qui irriguera l’ensemble du territoire Ouest, du littoral jusque dans les hauts.

Le projet d’Écoquartier Cambaie-Oméga fait par ailleurs partie des 14 opérations d’aménagement labellisées au titre de la démarche Ecocité de La Réunion.

Un projet présenté aux habitants pour recueillir leurs avis et contributions

Du 9 novembre au 18 décembre 2020, le TCO organise une concertation publique, pour présenter les premières orientations d’aménagement du projet aux habitants et recueillir leurs contributions. Cette concertation s’inscrit dans la cadre des procédures liées à la création de la future ZAC. Le public sera invité à s’exprimer sur des sujets variés tels que l’offre de logements, le développement des mobilités, la création de nouveaux équipements, la prise en compte de la nature en ville, l’expérimentation de l’agriculture urbaine,… L’objectif : tenir compte des attentes des habitants pour bâtir ce futur quartier de vie au nord de Saint-Paul.

A l’issue de la concertation, un bilan et des enseignements seront tirés pour enrichir la poursuite des études de conception.

Maintenir le dialogue en temps de crise sanitaire

L’épidémie de COVID-19 ne doit pas être un frein à l’association des habitants aux projets du territoire. Pour assurer l’information large et la participation du public, un dispositif complet sera déployé à partir du 9 novembre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Le public pourra accéder à toute la documentation disponible sur le projet et émettre ses contributions :

- par internet, au lien : tco.re/cambaie-omega.re ;

- au siège du TCO ;

- en mairie de Saint-Paul.

o Plusieurs rendez-vous sont prévus :

- Jeudi 12 novembre 2020, à 17h au Ciné Cambaie (Salle Mascareignes) : réunion publique de lancement de la concertation, en présence des élus et de l’équipe projet.

- Samedi 21 novembre 2020, à 8h30 : balade découverte à vélo du site au départ du stade Paul Julius Bénard pour mieux comprendre le projet. Inscription obligatoire à l’adresse courrier@tco.re .

- Mercredi 16 décembre 2020, à 17h (Salle communiquée ultérieurement) : réunion publique avant la clôture de la concertation.

- Et durant toute la concertation : des stands mobiles d’information et de participation parcourront Saint-Paul pour présenter le projet et recueillir l’avis des habitants.

La concertation dans les écoles

Les plus jeunes seront les futurs habitants de la ville de demain, c’est pourquoi le TCO organisera un ou plusieurs ateliers de travail avec les écoliers et les collégiens du quartier Jacquot / Étang.

Les modalités de la concertation pourront être adaptées en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires.

Tous les rendez-vous de la concertation sont disponibles en ligne : tco.re/cambaie-omega.re

Cambaie-Oméga en bref

- Un nouveau quartier d’environ 76 ha, à l’entrée Nord de Saint-Paul, labellisé " Écoquartier "

- Un quartier bien desservi, grâce au futur prolongement de l’Axe mixte (Projet Région Réunion) Environ 5 km de pistes cyclables développées sur l’ensemble de l’Écoquartier.

- Jusqu’à 1 700 logements, en location ou en accession à la propriété, à destination des personnages âgées, des familles ou des étudiants.

- Environ 35 000 m² dédiés aux activités

- Des commerces et services de proximité dont une moyenne surface alimentaire

- Des équipements pour toutes les générations : un groupe scolaire et un gymnase, des crèches, un EHPAD…."