Vous aimez ou êtes curieux des mélanges artistiques sur scène? Venez découvrir le spectacle inédit "Nos voix" proposé par l'École artistique intercommunale de l'ouest (EAIO), le dimanche 22 novembre prochain dans le cadre enchanteur du Téat Plein Air de Saint-Gilles. Nous publions ici le communiqué du TCO. (Photo TCO)

On vous en donne un avant-goût…

À l’image de La Réunion, ce spectacle se veut pluriel… de par les univers sonores qu’il traverse, de par la multiple palette des timbres qu’elle convoque, de par la parole collective, engagée et universelle placée au centre.

Chaque chanson, en accord avec les petites scénettes de vie, évolue comme une photo de notre société, de notre environnement, dans laquelle les acteurs dénoncent les injustices qui nous entourent tout en cherchant des réponses à nos combats. À destination de la jeunesse, ce spectacle Nos voix propose une " voie " et nous invite à requestionner nos valeurs.

En abordant des faits de société actuels, Nos Voix nous parle de " nous ", de nos problématiques quotidiennes et nous incite à prendre conscience de ce qui nous entoure, à développer une conscience sociale et à nous responsabiliser.

Préparez-vous à prendre part à ce voyage ! À l’origine de ce spectacle inédit…

“Nos voix” est une œuvre écrite et proposée en septembre 2019 par Vincent Bellec (artiste compositeur) à l’EAIO où il enseigne

Le projet de l’artiste-pédagogue suscite l’enthousiasme et l’adhésion… L’école est immédiatement séduite par ses compositions qui font écho aux préoccupations de la jeunesse actuelle !

Dans la foulée, l’EAIO décide d’en faire son grand projet interdisciplinaire annuel, un projet pédagogique et artistique aux exigences artistiques très fortes.

Autre particularité de ce spectacle : proposé à des pratiquants de 1e, 2e année et plus, il permet à des débutants d’avoir l’opportunité d’intégrer un projet et de se mettre en scène, même avec une pratique amateur traduisant ainsi un des principaux axes pédagogiques de l’EAIO : la pratique collective et la pédagogie de projet. Le lien avec l’apprentissage et l’expérience scénique sont appréhendés sans attendre de nombreuses années de pratique !

Cela favorise également l’engagement de chacun dans un objectif collectif mais aussi la compréhension du compositeur, du message qu’il veut faire passer à travers une chanson, d’un projet et tout ce qui gravite autour.

L’approche pédagogique est singulière. On partage avec les élèves des techniques, des expériences qui leur permettront à leur tour de composer, écrire, analyser leur monde intérieur et extérieur.

C’est la force de l’EAIO d’oser et de proposer un tel spectacle ! Une démarche ambitieuse qui donne confiance aux jeunes de porter un projet artistique, même débutants.

Un florilège de pratiques artistiques sur scène

Après plusieurs mois de préparation et de répétition, les élèves de l’EAIO ont le plaisir de vous présenter un spectacle mêlant chant, ensemble instrumental (vents, percussions traditionnelles et musiques actuelles), danse urbaine, arts plastiques et cinéma.

Répétitions dans le gymnase du lycée Saint-Paul IV

Cette œuvre collective unique en son genre a pris forme au fil des mois grâce au projet des classes musique de Samuel Meyer enseignant au collège Marcel Goulette à Saint-Leu et à l’implication des artistes pédagogues de l’EAIO qui développent ce répertoire au sein de leurs ateliers : Harmonie et Soufflants (German Tovar, Emy Potonié, Stéphane Grondin, Michel Bos), Musiques Actuelles et Percussions traditionnelles (Vincent Bellec, Samuel Tilin, Wilfrid Dijoux).

Vous apprécierez également la chorale réunionnaise de Tania Boristhène, le groupe de danseurs de niveau avancé de Julinho et les élèves d’arts plastique de Simon Teroy. Guillaume Kondoki, réalisateur du clip " On m’a dit " (dévoilé en juin dernier) et intervenant cinéma de l’EAIO, projettera également ses images sur scène.

Avec la participation d’artistes de choix !

Les élèves seront sur scène pendant 1h30 de représentation, avec la participation de leurs professeurs et de 3 artistes invités de la scène locale, Tania Boristhène, Marie-Alice Sinaman et Daoud.

Toutes générations et toutes pratiques artistiques métissées, la troupe compte bien faire de ce spectacle articulé un vrai moment de fraîcheur et de partage avec le public !

C’est une opportunité unique et une grande première pour ces artistes en herbe…! Allez les encourager et les applaudir.

Infos pratiques à savoir :

Le Téat Plein Air ouvre ses portes à partir de 17h30. Le spectacle démarre à 19h. Le port du masque est obligatoire. Pour la prévention sanitaire de tous, respectez les gestes barrières.