À l'occasion de la semaine européenne de réduction de déchets (SERD), du 21 au 29 novembre 2020, les médiateurs du TCO proposent de vous sensibiliser sur la nécessité de réduire nos déchets et les astuces simples et pratiques pour relever ce défi. Nous publions ici le communiqué du TCO.

Les défis à relever pour un territoire durable sont encore nombreux… Mais chaque petit pas compte ! N’attendons pas de crouler sous les déchets pour faire de l’ouest et de La Réunion, un territoire où il fait bon vivre, où chaque acteur à son échelle participe activement à la réduction des déchets autrement destinés à l’enfouissement. Changeons nos comportements ! Nous vous invitons, à travers des opérations de sensibilisation à privilégier le don, le troc, la réparation, le réemploi et le recyclage. Soyez nombreux au rendez-vous, on compte sur vous.

Parmi les idées futées à retenir : les alternatives à l’achat neuf, la possibilité de réparer ou de réutiliser nos " déchets " du quotidien au lieu de les jeter. Les objectifs de cette opération sont de promouvoir les bons réflexes à adopter pour prolonger la durée d’usage des objets, les valoriser (don ou réutilisation) et réduire la production de déchets destinés notamment à l’enfouissement.

Le stand de sensibilisation s’articule autour de trois messages principaux :

Rendez-vous dans les différentes communes du TCO. Les médiateurs vous accueillent sur leur stand, implanté en grandes et moyennes surfaces :

Le Port : Leclerc (Citronnelle) : mercredi 25 novembre (8h-12h)

Saint-Paul : Super U : jeudi 26 novembre (8h30-16h)

Trois-Bassins : Super U : samedi 28 novembre (8h30-12h)

- Toujours gagnant en participant à l’opération "Mon boutey plastik i fé voyaz a moin !"-

Participez à cette opération futée, une action de sensibilisation à l’initiative de la Semto et de Cycléa au service du territoire de la côte ouest. Le principe est simple : faites le tri, récupérez vos bouteilles en plastique vide et rendez-vous dans le réseau kar’ouest.

Vien a zot dans les gares routières : Saint-Paul et Le Port et dans les agences kar’ouest de La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins.

Pour dix bouteilles déposées, deux tickets gratuits vous seront remis sur votre Karte Ouest personnalisable… et si vous n’avez pas de carte, nos agents se feront un plaisir de vous la remettre.



