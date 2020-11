Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD), jusqu'au vendredi 27 novembre 2020, un usager apportant dix bouteilles plastiques en gare pour les recycler se verra remettre deux titres de transport kar'ouest, dans les gares routières de Saint-Paul et du Port et dans les agences de La Possession, Trois-Bassins et Saint-Leu. L'intiative est à mettre au compte de "la Semto et de Cyclea au service du Territoire de la Côte Ouest, le territoire (qui) s'engage auprès de ses usagers pour les sensibiliser à la réduction et à une meilleure gestion des déchets" indique le TCO (Photo D.R./TCO)

