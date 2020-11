L'EAIO propose tout au long de l'année des ateliers hebdomadaires, bimensuels, mensuels, des stages de musique, danse, théâtre, cirque et arts visuels. Le 22 novembre ce sont 94 artistes de l'école qui ont eu l'opportunité de se produire au Téat en plein air de Saint-Gilles. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous. (Photo : TCO / Laurence H)

Le Téat Plein Air de Saint-Gilles a vibré aux sons et couleurs du spectacle “Nos voix” proposé par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) ce dimanche 22 novembre. Un florilège de pratiques artistiques (chant, ensemble instrumental, danse, arts plastiques et cinéma) entre tradition et modernité… Pas moins de 570 spectateurs dans le public, venus apprécier et applaudir les 94 artistes sur scène ! Le défi a été relevé pour Vincent Bellec, artiste compositeur à l’origine de cette œuvre, toutes les équipes de l’EAIO sous la direction d’Evelyne Mailly ainsi que leurs partenaires et invités (Tania Boristhène, Marie-Alice Sinaman et Daoud).

Se produire sur la scène du TPA face à un public et dans des conditions professionnelles a été un véritable challenge mais surtout un cadeau pour les élèves de l’EAIO ! Une opportunité rare de faire le lien entre l’apprentissage et l’expérience scénique, que l’élève ait 3 mois ou 3 ans de pratique (sans attendre de très nombreuses années de pratique artistique). C’est l’un des nombreux atouts de cette école à la fois singulière et plurielle.

Si vous aussi vous souhaitez expérimenter une ou des pratiques artistiques, dans une école à la pédagogie innovante et souhaitez goûter à l’aventure collective, l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous ouvre ses portes. Retrouvez tout au long de l’année des ateliers hebdomadaires, bimensuels, mensuels et des stages dans les 5 grands domaines proposés : musique, danse, théâtre, cirque, arts visuels.

Plus d’infos : www.eaio.re | contact@eaio.re | 0262 32 12 12