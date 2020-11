Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Territoire de la côte ouest a relevé une erreur sur le calendrier de collecte de déchets végétaux dans les secteurs Saint-Leu 01b, Saint-Leu 01e, Saint-Leu 02b et Saint-Leu 04b de la commune. Les prochaines collectes se tiendront le mercredi 9 décembre pour les calendriers Saint-Leu 01e et Saint-Leu 02b et le jeudi 10 décembre pour les calendriers Saint-Leu 01b et Saint-Leu 04b

