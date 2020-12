Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

À l'issue de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), les usagers du réseau Kar'Ouest ont fait preuve d'un engagement fort en s'appropriant au-delà de toutes les prévisions l'opération " Mon boutey plastik i févoyaz a moin ". Ce sont en effet 25.560 bouteilles en plastique qui ont été collectées à des fins de recyclage dans les gares du Port et de Saint-Paul, et dans les agences Kar'Ouest de La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins. Nous publions ici le communiqué du TCO. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

À l'issue de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), les usagers du réseau Kar'Ouest ont fait preuve d'un engagement fort en s'appropriant au-delà de toutes les prévisions l'opération " Mon boutey plastik i févoyaz a moin ". Ce sont en effet 25.560 bouteilles en plastique qui ont été collectées à des fins de recyclage dans les gares du Port et de Saint-Paul, et dans les agences Kar'Ouest de La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassins. Nous publions ici le communiqué du TCO. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)