"Chefs d'établissement, enseignants et élèves des écoles du Territoire de la côte ouest,... à vos marques, prêts, jouez ! Participez à notre nouveau Grand jeu concours et faites gagner à vos élèves la mise à disposition d'un bus pour une sortie dans l'Ouest" écrit le Territoire de la côte ouest (TCO) dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Dans la dynamique de le semaine européenne de la réduction des déchets, participez à notre grand jeu concours de collecte de bouchons et de piles, du 30 novembre 2020 au 4 février 2021.

Le principe est simple : pour gagner les classes devront collecter le plus de bouchons (pour les primaires) et le plus de piles et petites batteries usagées (pour les collèges et les lycées).

Vous avez jusqu’au jeudi 4 février 2021 midi au plus tard pour vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne et jusqu’au vendredi 5 février 2021 inclus pour déclarer votre collecte. La remise des lots se fera le jeudi 18 février 2021 dans les établissements scolaires gagnants.

Conditionnement obligatoire

Afin de faciliter la récupération des bouchons dans les établissements après l’annonce des gagnants, les bouchons devront être conditionnés obligatoirement en sacs poubelles et faciles d’accès le jour de la récupération par nos médiateurs (à partir du mardi 16 février 2021).

Les récompenses

Les 3 classes (une classe en primaire, une au collège et une au lycée) qui auront collecté le plus de kilos, seront récompensées par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest. Tous les participants contribuent aussi à une action solidaire puisque l’ensemble des bouchons collectés sera reversé à l’association Handi Bouchons Réunion et les piles récupérées seront directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées".

Plus d'information sur le site www.tco.re