Embellir la ville et contribuer à son bien-être, c'est l'objectif de l'action éco-citoyenne de ce samedi 5 décembre. Le rendez-vous est donné au Ti port de la Possession à 8h30. Au programme de cette journée, du nettoyage et de la plantation dans un esprit de convivialité. Nous publions le communiqué de la municipalité de la Possession.

Mobilisons nous tous pour nos actions citoyennes ! Pour toute inscription et information complémentaire, veuillez adresser votre demande à participationcitoyenne@lapossession.re ou au 0693 10 84 79