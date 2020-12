A l'occasion de son dernier bureau communautaire de l'année, le TCO a validé différents projets ce lundi 7 décembre 2020. Afin d'offrir un meilleur confort aux usager du réseau Kar'ouest, 23 nouveaux bus ont été achetés et seront mis en service en 2021, moyennant 3,6 millions d'euros. La réalisation d'un centre animalier intercommunal comportant une fourrière et un refuge a également été validée et devrait permettre d'y accueillir 80 chiens et 50 chats. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration : MM pour Imaz Press Réunion)

"Après une minute de silence en hommage à Thierry Técher, un agent du TCO décédé soudainement hier matin, le président Emmanuel Séraphin a ouvert la séance du dernier Bureau Communautaire de l'année 2020. Parmi les affaires à l'ordre du jour, les élus communautaires ont eu à débattre du scénario retenu pour la réalisation du futur centre animalier intercommunal, du plan de financement de Terh Gal Ouest ou encore des ateliers chantiers d'insertion retenus dans le cadre de l'appel à projets 2021.

Acquisition de 23 nouveaux bus mis en service en 2021

Afin d'offrir d'avantage de places et de confort aux usagers du réseau Kar 'ouest, 23

nouveaux bus ont été achetés pour un budget de 3,6 M€. Destinés à remplacer notamment les véhicules âgés, ces bus seront mis en service l'année prochaine. L'acquisition comprend : 1 bus de 50 places, 13 bus de 40 places, 2 bus de 30 places, 2 bus de 10 places, et 5 bus pour le transport des personnes à mobilité réduite (Kar 'ouest Mouv').

Validation d'un scénario pour la réalisation du centre animalier intercommunal

Dans le cadre la lutte contre l’errance animale, les élus communautaires ont validé la réalisation d'un centre animalier intercommunal comprenant une fourrière et un refuge. A la suite de recherches foncières sur plus d’une vingtaine de sites, un terrain situé au niveau de l’échangeur Éperon (Route des Tamarins) a été retenu et a fait l’objet d’une étude de faisabilité.

La future fourrière accueillera 80 chiens et 50 chats, soit le double de la fourrière actuelle, et le refuge qui permettra l'adoption des animaux issus de la fourrière, aura une capacité d'accueil de 30 chiens et 25 chats. Un espace pédagogique sera également créé pour les scolaires et le grand public (lieu d’animation sur la divagation animale et sur la protection animale). La réalisation de l’opération est estimée à 3,8 M€ TTC.

Acompte sur subventions aux organismes pour 2021

Afin de permettre à l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest, la Régie des ports de plaisance du TCO, la régie d'enseignements artistiques du TCO, Kabardock, Le Séchoir, Lèspas et la Kompani Ibao de faire face aux problèmes de trésorerie pouvant survenir en début d'exercice, le TCO a décidé de leur verser un acompte équivalant au maximum à 50% de la subvention versée en 2020. Cela représente une enveloppe globale de 983 543 €.

Mise à disposition progressive des données publiques du TCO (Open Data)

Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour la République Numérique, le TCO comme toutes les collectivités de plus de 3500 habitants a l’obligation réglementaire de rendre disponible ses données publiques. Pour ce faire, les élus du TCO ont décidé d'adhérer à l’association OPEN DATA France, missionnée par l’État pour soutenir les collectivités dans leur démarche

d’ouverture des données.

Le TCO bénéficiera ainsi d’une offre de service lui permettant d’entrer dans une dynamique nationale d’ouverture des données. La cotisation annuelle est de 1 300 €. Dans ce cadre, les élus ont également accepté la proposition de la Région Réunion d'ouvrir aux cinq intercommunalités de La Réunion son portail Open Data.

En tant que donneur d’ordre, producteur ou coproducteur, le TCO possède la propriété intellectuelle intégrale de ses bases de données. Il souhaite mettre à disposition, progressivement, ses données de façon non discriminatoire.

Plan de financement 2021 de Terh Gal Ouest

Depuis 2016, Le TCO gère et anime le programme européen LEADER en partenariat avec les trois chambres consulaires, le Parc National et l'association AD2R, au travers le groupe d'action locale de l'Ouest, TERH GAL OUEST (Territoire Rural des Hauts GAL Ouest).

Les frais d'animation et de fonctionnement de TERH GAL OUEST sont financés à 100 % par le FEADER. Une enveloppe globale de 7,3 millions d'euros de dépenses publiques est gérée par TERH GALOUEST sur la période d’exécution du programme 2016 – 2023. Pour 2021, le budget prévisionnel pour l'animation et le fonctionnement de Terh Gal Ouest s'élève à 304 314 €.

Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) retenus dans le cadre de l’appel à projets 2021

Depuis 2009, le TCO soutient la mise en œuvre des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) du territoire dans le cadre du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). La participation financière de l'agglomération porte sur le poste d’encadrement technique (à hauteur de 30 000€ maximum. Suite au premier appel à projets lancé en mai 2020, 10 projets sont retenus pour l'exercice 2021. Il s'agit de :

- Le Pied à l’étrier : Mise en selle (2) – Pratique et apprentissage d’une agriculture biologique.

- ARDI : Coiffure sociale

- Cyberun : Audiovisuel et métiers de l'image

- Palettes de Marguerite : Atelier Voiles

- 3I : Cartons (2) – fabrication de mobilier et packaging en carton recyclé

- An Grèn Koulèr : Bann Jardin La Vi – Agriculture urbaine et aquaponie

- AGIDESU : Agriculture biologique et pédagogique – Manger de façon saine

- An Grèn Koulèr : Portes du pays de Mafate – Agriculture biologique et jardins partagés

- AGAME : Insertion par l'informatique

- ASES : Création de meubles et sujets divers par le recyclage de bois, tôle et granits.

Parmi les autres affaires, l'octroi d'une subvention de 80 000 € à la MIO pour 2020, dans le cadre de la convention pluriannuelle 2019-2022, pour son projet ATTITUDES PRO – " LA PEPINIERE DE L’INCLUSION ", qui accompagne 640 personnes éloignées de l'emploi sur 3 ans ; et l'octroi d'une subvention de 10000 € à l'Agence Soleil, au titre des actions du Programme Local de l'Habitat. Cette agence permet en effet aux publics en difficulté de se loger dans le privé en mobilisant le dispositif d’Intermédiation Locative (IML). Elle a permis en 2019 à 246 personnes victimes de violence, handicapées, ou habitant dans un logement indigne, à trouver un logement adapté à leur besoin."