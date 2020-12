Les nouveaux bungalows au camping Ermitage lagon ont été inaugurés ce vendredi 11 décembre 2020. "25 nouveaux bungalows en location sont désormais accessibles à toutes les familles réunionnaises : plus confortables et fonctionnels, ces habitations légères de loisirs (HLL) viennent compléter les autres hébergements proposés à la clientèle" indique le TCO dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo TCO)

"Le camping Ermitage lagon élargit son offre au grand public. Les hébergements du camping intercommunal, niché en plein coeur de la zone balnéaire de Saint-Gilles les Bains, sont accessibles à tous. Le Camping Ermitage Lagon qui fait partie des rares sites identifiés comme pratiquant du tourisme social renforce ainsi son positionnement en faveur d’un tourisme pour tous à La Réunion. C’est une véritable volonté affirmée du TCO en matière de développement touristique local.

25 nouveaux bungalows en location accessibles à toutes les familles

Plus confortables et fonctionnels, ces Habitations Légères de Loisirs (HLL) viennent compléter les autres hébergements proposés à la clientèle. Il s’agit de 15 grands HLL de 38,79 m2 pouvant accueillir des familles de 5 à 6 personnes et de 10 plus petits de 30,58 m2 pouvant accueillir 3 à 4 personnes.

Cette nouvelle offre permet aux usagers de bénéficier d’un nouveau type d’hébergement, encore plus confortable que les 20 tentes Safari (6 personnes maximum) déjà en service, en plus des 61 emplacements " nus " proposés sur le site du camping.

S’il s’adresse prioritairement aux familles à revenus modestes et aux allocataires de la Caisse d’allocations familiales, l’accès aux hébergements du camping Ermitage lagon est possible également aux autres publics, en fonction des disponibilités.

Une offre promotionnelle de lancement exceptionnelle

À l’ouverture de ces nouveaux bungalows, le tarif grand public sera exceptionnellement aligné sur le tarif CAF habituellement accessible aux familles allocataires aux revenus modestes. Les familles intéressées par ces Habitations Légères de Loisirs fraîchement livrées sont invitées à réserver leur séjour auprès du Camping Ermitage Lagon, en appelant le 0262 96 36 70 ou le 0693 10 10 87, en envoyant un courriel à contact@campingermitage.re ou en remplissant le formulaire de contact en ligne sur le nouveau site internet www.campingermitage.re."