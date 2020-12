Publié il y a 36 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Décembre à 13H05

Pour les vacances de janvier 2021 l'école artistique intercommunal de l'ouest (EAIO) propose quatre stages dans quatre domaines : cinéma, breakdance, arts plastiques, théâtre musical. Les stages se déroulent généralement en période de vacances scolaires et sont ouverts au public non inscrit à l'EAIO, résident ou non du territoire de la côte ouest. Nous publions ici le communiqué du territoire de la côté ouest (photo TCO)

