Publié il y a 46 minutes / Actualisé le Mercredi 23 Décembre à 15H40

Comme chaque fin d'année, c'est le moment de faire le tri dans les jouets des enfants. Et il arrive souvent que l'on se retrouve avec des jouets encore en bon état mais qui n'intéressent plus nos enfants... et que l'on ne sache pas quoi en faire ! On vous propose une solution qui fera plaisir à de nombreuses familles et aussi à notre environnement : participez à la première édition du Trokafèt. Nous publions ici le communiqué du TCO (photo TCO)

