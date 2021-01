Habitant de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, vous avez peut-être reçu (ou ne tarderez pas à recevoir) dans votre boîte aux lettres un nouveau calendrier de collectes des déchets pour l'année 2021. Le TCO vous donne toutes les informations pratiques ci-dessous (Photo TCO)

• Quels sont les changements ?

Vous retrouverez votre calendrier détaillé avec les jours correspondant aux collectes d’ordures ménagères (bac bleu), collectes sélectives (bac jaune), d’encombrants et de déchets végétaux. Y sont indiqués comme habituellement les vacances scolaires et les jours fériés. La règle du décalage de la collecte d’un jour en cas de jour férié (soit le lendemain), reste toujours valable. Vous retrouverez aussi un rappel des consignes de tri (au verso) et l’astuce futée du compostage pour réduire vos déchets et bénéficier d’un engrais naturel (au recto).

• Le calendrier

En 2021, votre code calendrier peut être différent de celui d’avant. "Pourquoi ces nouveaux codes? Avec le nouveau marché de collectes et certaines collectes modifiées, un nouveau découpage du territoire a été proposé par nos prestataires. De ce fait, le nombre de circuits de collectes liés aux différents secteurs a augmenté (+60% !). Une nouvelle numérotation a dû alors être mise en place" indique le TCO.

• Les jours de collecte

En 2021, les jours de ramassage des déchets peuvent être différents de ceux d’avant.

Sur certains secteurs, notamment dans les Bas et les mi-pentes où la chaleur est plus présente, les collectes d’ordures ménagères (bac bleu) seront doublées en janvier et février soit un passage du camion par semaine. Il s’agit d’un dispositif en expérimentation, qui sera reconduit ou pas, en fonction des analyses qui seront effectuées a postériori.

Les jours fériés (notamment les 20 et 25 décembre 2021) impacteront également la collecte en fin d’année. Dans certains secteurs, elle peut être avancée au samedi 18 décembre, afin que les camions de collecte puissent boucler tous les circuits en temps voulu.

Plus d'informations sur le site www.tco.re