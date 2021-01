Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le Territoire de la côte ouest (TCO) indique que l'accès à la plage des Roches Noires et la baignade seront interdits de 5h du matin ce jeudi 7 janvier jusqu'au samedi 9 janvier 2021 à 7h. "Cette mesure a été prise afin de procéder, dans les meilleures conditions, aux travaux nécessaires qui seront réalisés du jeudi 7 et vendredi 8 janvier" informe le TCO avant d'ajouter "suite à la houle survenue il y a 15 jours et consécutivement à la houle de mardi et mercredi 6 janvier , les équipes du TCO vont procéder à une nouvelle à niveau des dunes de sable" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.col)

Le Territoire de la côte ouest (TCO) indique que l'accès à la plage des Roches Noires et la baignade seront interdits de 5h du matin ce jeudi 7 janvier jusqu'au samedi 9 janvier 2021 à 7h. "Cette mesure a été prise afin de procéder, dans les meilleures conditions, aux travaux nécessaires qui seront réalisés du jeudi 7 et vendredi 8 janvier" informe le TCO avant d'ajouter "suite à la houle survenue il y a 15 jours et consécutivement à la houle de mardi et mercredi 6 janvier , les équipes du TCO vont procéder à une nouvelle à niveau des dunes de sable" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.col)