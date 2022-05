Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 heures

L'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest, l'association Arts et Traditions et le TCO (via sa Régie des Ports de Plaisance) organisent les Z'artisanales à Saint-Gilles. Cela se passe de 9h à 17h sur le port de St-Gilles et sur la place Paul Julius Bénard. Vous pourrez y découvrir les talents d'une quarantaine d'artisans et leurs créations : sacs, bijoux, vêtements, déco, objets en bois et en vacoa tressé, accessoires en wax, des jeux artisanaux et des produits du terroir de l'Ouest ... Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration : TCO)

