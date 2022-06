Le mercredi 15 juin 2022, le TCO vous apprend à fabriquer votre compost. Pour devenir incollable sur le sujet, balayer quelques idées reçues et apprendre à transformer vos déchets en ressources pour votre jardin, le TCO vous propose un atelier sur une demi-journée dans un esprit convivial et au coeur d'un jardin à la Saline les hauts. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photos : TCO)

Ce sera l’occasion de maîtriser les bases pour pouvoir produire votre propre engrais gratuit tout en réduisant vos déchets organiques actuellement enfouis. Venez découvrir le compostage mais aussi d’autres pratiques (le paillage, le lombri-compostage ou encore le bokashi) pour un jardin productif et des plantes en bonne santé .

- Infos pratiques -

• Combien de temps ? La formation dure environ une demi-journée (4h max).

• Où ? La Saline Les Hauts dans un jardin partagé associatif: Le jardin partagé Eucalyptus situé en face de l’école Marcel Lauret au 35 chemin Gros Eucalyptus La Saline – 97422 Saint Paul

- Matériel nécessaire pour les formations -

Vous devrez ramener :

• des déchets organiques de la maison (épluchures mais aussi restes de repas cuits y compris la viande et le poisson)

• gants et sécateur et/ou cisailles,

• chapeau,

• vêtements de jardinage,

• bouteille d’eau et de quoi goûter,

• de quoi prendre des notes (si vous le souhaitez),

Remarque : cet atelier convient également aux personnes souhaitant se lancer dans le compostage collectif en pied d’immeuble ou le lombri-compostage.

Pour participer à un atelier compostage, inscrivez-vous en ligne en cliquant ici.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du TCO ou sur sa page Facebook.

