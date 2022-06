Chaque année, environ 80.000 animaux sont abandonnés en France, dont 80 % au moment des départs en vacances. Le TCO (Territoire de la côte ouest) veut réaffirmer qu'il est indispensable de préparer vos vacances pour partir avec votre animal ou le faire garder. Des médiateurs du TCO répondront à toutes vos questions pour le bien-être de votre animal : pourquoi et comment l'identifier, le surveiller ? Quels sont les avantages de la stérilisation ? Nous publions ici le communiqué de TCO (Photo TCO)

Vous pourrez les rencontrer les :

• vendredi 24 juin 2022, de 9h à 14h, sur le marché forain et le front de mer à Saint-Paul

• samedi 25 juin, de 9h à 13h, sur le front de mer à Saint-Leu et de 13h à 16h au Centre social de Moulin Joli de La Possession

• dimanche 26 juin de 9h à 14h sur le littoral Nord au Port et dans la forêt de Trois-Bassins.

• samedi 2 juillet de 9h à 12h à Dos d’Ane à La Possession et au Maïdo à Saint-Paul de 10h à 14h (en partenariat avec les agents du Parc national de La Réunion)

Les enseignants peuvent demander l’intervention des médiateurs du TCO dans leur établissement scolaire, en remplissant ce formulaire. Ils pourront bénéficier de la sensibilisation dans leur classe ainsi que d’un spectacle pour l’ensemble des élèves.

Pour plus de renseignements, vous pouvez cliquer ici.