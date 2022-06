Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Comment faire son compost sans odeurs et sans nuisibles ? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon composteur ? Comment utiliser le compost obtenu ? Pour devenir incollable sur le sujet, balayer quelques idées reçues et apprendre à transformer vos déchets en ressources pour votre jardin, le TCO (Territoire de la côte ouest) vous propose un atelier sur une demi-journée dans un esprit convivial et au coeur d'un jardin à la Saline les hauts, le samedi 25 juin 2022. (photo : TCO)

