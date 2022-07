La Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion initie la CMA Mobile dans des ZAE (Zones d'activités économiques) le mercredi 6 juillet 2022 à la Saline les Hauts. Cette agence mobile a pour ambition de développer davantage la proximité et de répondre aux sollicitations des ressortissants de la Chambre. (photo : TCO)

La CMA Mobile offre l’ensemble des services de la Chambre de métiers et de l’artisanat : informations sur l’artisanat, la création et le développement d’entreprise, la reconversion professionnelle, la formation continue et l’apprentissage…

Artisans, porteurs de projets, jeunes et moins jeunes… les conseillers de la CMA Mobile seront l'écoute pour aider les professionnels de différents secteurs dans tous leurs projets.

La première CMA Mobile aura lieu le mercredi 6 juillet 2022 de 9h à 13h dans la Zone d’activités économique de Vue Belle à la Saline les hauts. Le TCO (Territoire de la Côte Ouest) soutient cette initiative.