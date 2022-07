Une opération de contrôle inter-réseaux a été menée ce mercredi 13 juillet 2022 de 14h à 17h, sur le réseau Kar'Ouest. Cet évènement a mobilisé plus d'une soixantaine de professionnels de l'ensemble des réseaux de Transports Publics de l'île ( Car Jaune, Citalis, Alternéo, Car Sud, Estival, kar'ouest, et TSR (Transdev Services Réunion)), avec la collaboration de la Gendarmerie et de la Police. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kar'Ouest. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les objectifs de cette intervention d’envergure ont été :

- de mener des opérations de prévention et de sensibilisation auprès des usagers du réseau, sur les bonnes pratiques à suivre dans les Transports Publics et le respect des règles à adopter lors de l’accès à bord des bus, durant le trajet et à la descente ( montée par l’avant, descente par l’arrière, validation systématique du titre, attacher sa ceinture de sécurité durant le voyage… ),

- de lutter contre la fraude à travers des opérations de contrôles renforcées en rappelant aux usagers les risques encourus de voyager sans titres de transports,

- de renforcer le sentiment de sécurité en cette période estivale en veillant particulièrement aux incivilités et aux comportements déviants sur le réseau.



Globalement, cette opération de contrôle inter-réseaux vise à assurer la tranquillité, le confort et la sécurité de tous les usagers du réseau kar’ouest en cette période de vacances scolaires.



Au total ce sont plus de 1218 usagers du réseau touchés par cette opération de prévention et de sensibilisation. Par ailleurs, 120 bus et 2044 personnes ont été contrôlées de 14h à 17h. 30 usagers ont été verbalisés pour défaut de présentation de titre de transport.



Des actions similaires sont prévues cette année sur les autres réseaux de Transports Collectifs de l’ile afin de poursuivre cette démarche de prévention et de médiation pour continuer de veiller au maintien des conditions de sécurité des usagers et au bien être des agents des services de Transports.