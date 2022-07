Le 6 juillet 2022, le TCO (Territoire de la côte ouest) est devenu la première collectivité d'outre-mer à obtenir le label VDI (Ville durable et innovante). Il s'agit d'un outil de pilotage des politiques publiques de développement durable des collectivités. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous. (Photo : Efficacity)

- Un label pour aider les collectivités à piloter l’ensemble de leurs politiques de développement durable -

Le label " Ville durable et innovante " a vocation à accompagner les collectivités dans l’élaboration, la mise en œuvre et la reconnaissance de leurs stratégies et feuilles de route de développement durable et innovant en articulation avec les labels Climat air énergie et économie circulaire du programme Ademe "Territoire engagé transition écologique", afin de couvrir l’ensemble des thématiques du développement durable.

Le label permet aux collectivités d’évaluer de façon globale les résultats de l’ensemble de leurs politiques de développement durable avec des indicateurs fiables et en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable de l’ONU. La valeur ajoutée de cet outil d’aide à la décision et de pilotage est d’aborder de manière coordonnée les enjeux écologiques, sociaux, économiques et de résilience, en s’appuyant sur les leviers de l’innovation et du numérique.



Le président du TCO, Emmanuel Séraphin, s'est exeprimé suite à cette obtention : "les résultats démontrent bien que le TCO est engagé en matière de développement durable et d’innovation. Grâce à nos équipes et aux différents projets stratégiques que nous portons comme le Projet de territoire #Ouest2040, l’écocité, la lutte contre l’habitat indigne, l’éco-tourisme notamment dans les Hauts ou encore la culture et l’innovation numérique irriguant tout le territoire, nous avons réussi le pari d’une véritable transformation des politiques publiques et poursuivons nos efforts pour bâtir un territoire durable. Le label VDI est une reconnaissance de nos engagements. Il est également un vecteur d’attractivité pour notre territoire."