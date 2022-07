Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Les grandes vacances riment avec les balades dans la nature et les pique-nique en famille ou entre amis. Pour en profiter pleinement et trouver des sites propres, il est important de les préserver et de les laisser intacts après le passage des usagers. Dans ce cadre, les médiateurs du TCO iront à la rencontre du public pour sensibiliser au "pique-nique zéro déchet" du dimanche 24 juillet au dimanche 14 août 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo TCO)

