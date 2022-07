Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Le mercredi 3 août, le mardi 9 août et le jeudi 11 août 2022, des médiateurs parcourent les villes de La Possession, Le Port, Saint-Leu et Trois-Bassins, pour sensibiliser la population au Trok'Ekol en recyclant les effets scolaires en bon état ou non utilisés de leurs enfants. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO.

