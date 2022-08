En vacances ou en weekend, vous pouvez profiter des activités proposées par l'office de tourisme intercommunal de l'ouest. Zarlor, balades guidées, trek ... il y en a pour tous les goûts, à faire en famille, entre amis ou en solo. Nous publions la première partie du programme d'août. (photo rb/www.ipréunion.com)

• 5, 6 et 7 août

Mini trek dans Mafate, rando guidée sur trois jours et deux nuits, nuitées en demi-pension en camping sous tentes équipées avec déjeuners, transfert en 4x4 aller retour.

Tarif unique : 160 euros

Vous pouvez consulter les détails de l'activité, et réserver ici

• 7 et 14 août

Zarlor rando apnée avec scooter à propulsion électrique

Tarif unique : 71 euros

Vous pouvez consulter les détails de l'activité, et réserver ici

• 10 août

Balade guidée en ville de Trois-Bassins

Visite guidée de 2h et collation, de 9h à 11h

(Re)découvrez le patrimoine et l'histoire de l'ouest de La Réunion avec nos éclaireurs de l'ouest, Clovis et Mathieu

Tarif : 11 euros adulte / 8 euros enfant

Vous pouvez consulter les détails de l'activité, et réserver ici

• 17 août

Balade guidée des Fours à chaux, déjeuner et visite

Tarif unique : 48 euros adulte / 31 euros enfant

Vous pouvez consulter les détails de l'activité, et réserver ici