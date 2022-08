Du vendredi 5 au lundi 8 août 2022, le public est invité à participer aux nombreuses animations et jeux organisées par le Territoire de la côte ouest (TCO) à l'occasion de la journée internationale du chat. Des actions sont programmées sur les cinq communes membres de l'intercommunalité (Saint-paul, le Port, la Possession, les Trois-Bassins et Saint-Leu)

Les médiateurs du TCO accueilleront le public sur les différents stands "pour partager des conseils sur les soins, la stérilisation, l’adoption, l’identification, etc… Cette campagne de sensibilisation vise aussi à responsabiliser les maîtres et futurs maîtres de ces animaux à quatre pattes" informe l'intercommunalité.

Pourquoi une journée internationale du chat ?

Créée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW – International fund for animal welfare), cette manifestation a pour objectif de sensibiliser le grand public au bien être de nos animaux de compagnie et à la prévention contre l’errance animale.

Mieux connaître son animal, mieux le comprendre, apprendre à faire les bons gestes, connaître ses obligations envers son animal… ces journées internationales sont idéales pour mieux vous assurer que votre minou est bien heureux à la maison.

Chat se passe où et quand sur le TCO ?

• Vendredi 5 août

- Le Port, au marché Oasis, entre 7h à 12h

• Samedi 6 août

- La Possession, au marché forain, entre 7h et 12h

- Saint-Leu : au Four à Chaux, entre 10h et 14h

• Dimanche 7 août

- Saint-Paul, au Boulodrome, entre 10h et 14h

• Lundi 8 août

- Les Trois-Bassins, parvis de la Mairie, entre 8h et 12h

Vous pourrez aussi découvrir les nouvelles créations des médiateurs, fabriquées avec des matériaux de récup. Plusieurs cadeaux à gagner sur les quatre jours.

Plus d'informations sur le site www.tco.re

