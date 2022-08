Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 10 Août à 17H16

A l'occasion de la journée internationale du chat, le TCO a mené plusieurs actions de sensibilisations et d'informations auprès des usagers dans les cinq communes du territoire. Cet événement initié en 2002 a pour but de sensibiliser le public sur les bienfaits que procure l'animal et les démarches à engager pour en prendre soin et le protéger. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo : TCO)

