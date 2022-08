Une exposition gratuite d'art contemporain intitulée "Chemins de traverse" est ouverte à tous au Four à Chaux Pierre Méralikan, à Saint-Leu, jusqu'au 7 septembre 2022. Elle est ouverte les mercredis, les samedis et les dimanches entre 14h30 et 18h30. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

- Le concept de "Chemins de traverse" -

"Qui habite ? Qui dit quoi ? Qui raconte ? Qui écoute ?" sont les quatre axes autour desquels l’exposition s’articule. Tournée vers un large public, cette proposition, dans laquelle les œuvres de cinq artistes d’horizons divers (Jean-Marc Lacaze, Leïla Payet, Marko Karo, Randa Maroufi, Till Roeskens) se côtoient, ouvre le débat quant aux enjeux du récit dans nos représentations.



Chaque lieu a son histoire rattachée à celle des hommes et des femmes qui le pratique, ainsi le récit, qui a de tout temps accompagné la vie humaine et son organisation, œuvre à l’élargissement de nos représentations tout en révélant des espaces interstitiels, sensibles, poétiques et politiques qui interfèrent non pas en déconstruisant nos connaissances, mais plutôt en ouvrant des voies de perceptions supplémentaires, en complément à celles tracées par le discours scientifique et politique.

Espace de partage et de liberté, le récit permet à chacun de se raconter, de s’imaginer, de se rêver ou de se projeter. Il donne la parole à ceux que l’on n’entend pas, aux exclus, aux invisibles et entremêlent l’ailleurs, le bout du monde, là-bas et chez nous.

Pour plus d'informations sur l'exposition, vous pouvez vous rendre sur le site du TCO.