Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Emmanuel Séraphin, président du TCO, a reçu la présidente du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), Marie-Claude Jarrot, et son équipe, ce lundi 22 août 2022, au TCO. Implanté à La Réunion depuis 2021, le centre d'études et de recherche souhaite lancer un partenariat solide avec l'intercommunalité sur des sujets importants comme la résilience face aux changements climatiques ou encore les risques, et la gestion du trait de côte. (photo : TCO)

