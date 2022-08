Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Après la journée internationale des chats le 8 août 2022, c'est au tour du "meilleur ami de l'Homme" d'être célébré ! Ce vendredi 26 août 2022 marque la journée mondiale des chiens. À cette occasion, les médiateurs du TCO vont mener plusieurs actions dans les cinq communes du territoire pour informer et sensibiliser les maîtres et futurs maîtres sur leurs responsabilités, l'abandon, la maltraitance etc... Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (photos : TCO)

