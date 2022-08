Après deux semaines de campagne de stérilisation gratuite sur les cinq communes du Territoire de la Côte Ouest, se sont pas moins de 144 chiens et chats qui ont été stérilisés et identifiés, selon l'intercommunalité. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (photo : TCO)

"Cette opération inédite sur le TCO doit son succès au partenariat entre l’intercommunalité, l’association Revez et les étudiants vétérinaires de Toulouse" indique l'intercommunalité.

Au-delà de rendre la stérilisation accessible aux foyers non imposable, cette campagne vient compléter les actions menées par le TCO selon Laëtitia Lebreton, vice-présidente du TCO en charge de la veille sanitaire et de l’errance animale : "il faut stériliser les animaux, les identifier, lutter contre l’errance animale de façon globale. On compte 72.000 chiens errants dans le département, dont 30.000 sont divagants et qui ont des propriétaires. il faut les responsabiliser…" explique-t-elle.

Le TCO indique qu'il souhaite poursuivre ces efforts l'année prochaine et pérenniser ce dispositif, en moyenne 2.600 chiens et chats sont stérilisés gratuitement sur le Territoire de la Côte Ouest.

Pour plus d'information, vous pouvez vous rendre sur le site du TCO ou sur sa page facebook.