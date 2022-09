Sous la présidence d'Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du TCO ont émis un avis favorable et validé le financement du projet de valorisation écologique et pédagogique de la zone humide de l'Hermitage-les-Bains. Ils ont également approuvé le financement prévisionnel pour la modernisation des pontons sur le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

- Valorisation de la zone humide de l'Hermitage-les-Bains (Gemapi) -

Le TCO figure parmi les lauréats de l’appel à projets " Restauration écologique des Milieux Humides en Outre-Mer " (ReMHOM) lancé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) fin 2021, pour son projet de " valorisation écologique et pédagogique de la zone humide de l’Hermitage-Les-Bains ".

L’objectif du projet est de réhabiliter la zone humide confortée dans son rôle de rétention des eaux dans le cadre des travaux du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) Hermitage/ Saline-Les-Bains.

Actuellement colonisée par une faune et une flore (poules d’eau, hérons striés, typhaies, cyperaies, ...), cette zone présente un potentiel intéressant de restauration écologique d’une part, mais également de valorisation pédagogique d’autre part, avec la possibilité d’ouvrir son accès au public par le biais de cheminements piétons et de panneaux signalétiques valorisant la biodiversité spécifique de cet espace. La restauration d’un tel site relève donc de l’intérêt général, augmentant la résilience de la zone dans un contexte de changement climatique.

- Signature d'une convention de recherche et de développement avec le BRGM -

Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, les programmes d’entretien ou de mise en oeuvre de digues de protection contre les inondations impliquent des opérations de curage et le dragage des cours d’eau ou de bassines présentant une accumulation importante de sédiments, cela en vue de faciliter le libre écoulement des eaux et d’éviter les pollutions.

C’est dans ce contexte que le TCO souhaite conclure une convention avec le BRGM, qui a pour objet de mener un programme de recherche et de développement partagé, permettant l’accompagnement du TCO à la mise en place d’une procédure de caractérisation des sédiments et déblais de dragage en vue de leur valorisation à terre.

Pour son application dans un premier temps sur les secteurs à forts enjeux inondations de l’Hermitage et de la Saline-les-Bains, les secteurs concernés sont les suivants :

1. Les secteurs de l’Hermitage et de la Saline-Les Bains.

2. Le secteur du canal à l’Etang Saint-Paul, au sud du quartier de la Grande Fontaine.

3. Le secteur de la ravine de Boucan – Canot et de la ravine Carrosse

- Camping Hermitage : renouvellement des équipements -

Dans le cadre de sa politique de développement touristique et dans le souci de favoriser l’accès des familles de La Réunion à des vacances de qualité en bord de mer, la Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest a construit un camping intercommunal à l’Hermitage les Bains dont la gestion a été confiée à la SPL Tamariun.

Afin maintenir le niveau de qualité de l’accueil des usagers sur son site et d’assurer la continuité de service public, les élus communautaires ont validé l’aide à l’investissement à hauteur de 200 000 € TTC pour le renouvellement de 20 tentes safaris abimées.

- Economie : le TCO partenaire ds filières innovantes -

Dans le cadre de la compétence en matière de développement économique du TCO, les élus communautaires ont validé le soutien de l’agglomération au Collectif Bouftang pour la réalisation d’une étude préliminaire sur la filière du jeu vidéo à La Réunion. Il s’agit d’une étape indispensable à la définition d’un programme d’actions du Collectif Bouftang visant à structurer la filière sur le territoire.

Le contenu de l’étude l’étude doit permettre de :

1. Collecter des chiffres de référence pour mesurer l’impact de la structuration de filière ;

2. Référencer les acteurs directs et indirects de la filière ;

3. Mieux définir les besoins des différents acteurs (GPEC et formation, infrastructures, financement...) ;

4. Mieux définir les perspectives de développement et les objectifs que doit se fixer le secteur (emplois créés, chiffre d’affaires global...) ;

5. Faire connaître la filière locale des professionnels du jeux vidéo ;

6. Identifier les opportunités de développement de la filière sur le territoire Ouest, et dans quelle mesure il peut répondre aux enjeux des acteurs économiques.