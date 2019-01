Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Alden Blair, 27 ans, jeune pompier de Thousand Oaks, dans le comté de Ventura en Californie à réaliser un rêve pour beaucoup de passionnés. Lors d'un entrainement il a partagé une vague avec des dauphins. Craig Badger, propriétaire du drone et ami de Alden, a filmé la scène. Il prévoyait à l'origine de visionner la vidéo du lancement d'une fusée Falcon 9 par SpaceX. Mais il a assisté à une scène encore plus extraordinaire et rare. Au moment où Alden a pris la vague, un groupe de trois dauphins est sorti de l'eau pour se joindre à lui durant plusieurs secondes. Interrogé par la chaîne ABC, le surfeur a indiqué avoir ressenti un sentiment "très spécial", lui laissant penser que sa grand-mère (décédée) veillait sur lui le jour de son anniversaire.

