Cela continue de bouger dans les entrailles du volcan. En effet, selon les informations de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, le magma est toujours en formation depuis une dizaine de jours. Cependant, il est impossible aux experts de prévoir une éventuelle éruption. "Peut-être qu'il y aura un feu d'artifice pour le nouvel an, ou peut-être pas..." nuance la directrice, Aline Peltier.

Faible sismicité, gonflement du volcan, tout prouve à nouveau que le Piton de la Fournaise est loin d’être endormi. Des mesures prises sur le terrain dans la matinée de ce mercredi 28 décembre 2016 confirment l’évolution de ce magma. Malgré ces signes précurseurs, rien ne permet de dire si le Piton entrera en éruption, ou pas. En effet, selon Alice Peltier, quatre reprises de précurseurs volcaniques ont eu lieu en 2016, sans qu’elles n’aboutissent à une éruption.



Si le magma continue de se former, l’éruption n’aura lieu lorsqu’il atteindra la surface. Elément impossible à prévoir, si ce n’est quelques heures, voire quelques minutes avant le phénomène. Pour l’instant, le magma se trouve dans une poche située à 2km de la surface.





L’année 2015 avait battu tous les records en offrant aux Réunionnais et touristes du monde entier 90 jours d’éruption cumulée. A côté, 2016 reste classique. Avec deux éruptions, l’année rentre dans la moyenne calculée depuis la création de l’observatoire avec 8 jours de coulée cumulée.



La première éruption de l’année s’est déclarée le 26 mai, en fin de matinée. Le Piton de la Fournaise s’était alors rendormi presque aussitôt, le lendemain. Du 11 au 18 septembre, le Volcan se réveille pour de bon et offre un spectacle accessible aux admirateurs, depuis le Pas de Bellecombe. Rien de semblable face à l’année 2015, dont une des éruptions, débutée en août ne se terminera qu’en octobre, offrant aux passionnés, badauds et autres curieux du monde entier, un régal pour les yeux.



