Le spectacle continue au Piton de la Fournaise. Débutée le 31 janvier 2017, l'éruption se poursuit avec la même intensité qu'à ses débuts. Un cône d'une trentaine de mètres de hauteur est actuellement actif : des projections régulières s'y échappent et contribuent à sa croissance. Quand à la lave, elle s'accumule sur environ 15 mètres depuis sa sortie de l'évent.

Le spectacle continue au Piton de la Fournaise. Débutée le 31 janvier 2017, l'éruption se poursuit avec la même intensité qu'à ses débuts. Un cône d'une trentaine de mètres de hauteur est actuellement actif : des projections régulières s'y échappent et contribuent à sa croissance. Quand à la lave, elle s'accumule sur environ 15 mètres depuis sa sortie de l'évent.

Selon le dernier bulletin d'activité du Piton de la Fournaise, l'éruption se maintient à un niveau d'intensité élevée. Aucune sismicité n'a été enregistrée au cours de la journée sous le sommet du volcan, mais l'inflation de l'édifice se poursuit. Elle témoigne du "maintien d'une remontée de fluides".

En surface, le cône éruptif continue sa croissance. Haut d'une trentaine de mètres et large de 190 mètres, il possède une seule bouche active à son sommet. S'y échappent régulièrement des projections "recouvrant ses paroix externes". Le niveau de lave à l'intérieur est relativement bas et l'essentiel de l'activité se fait en tunnel de lave.

Concernant les coulées, les prises de vue de ce vendredi ont permis une cartographie précise de leur étude. La lave s'accumule sur environ 14 mètres et le front de coulée, située au niveau de la partie supérieur des "Grandes Pentes", ne progresse plus. Au sortir de l'évent, les températures sont comprises entre 1200 et 1250 degrés !

Imaz Press vous invite à (re)visionner ses survols d'un spectacle tout feu tout flamme. Retrouvez ici l'ensemble de nos reportages sur le Piton de la Fournaise.