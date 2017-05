Selon le dernier bulletin de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise publié ce samedi 20 mai 2017, l'activité s'apaise au volcan. Si la sismicité se poursuit, elle diminue par rapport au jour de l'éruption, ce jeudi. Aucune hypothèse n'est cependant à écarter quant à une possible reprise : l'alerte 1 "éruption probable ou imminente" est maintenue.

Au volcan, ça se calme ! Après une éruption éclair ce jeudi et un brusque arrêt quelques heures plus tard, la sismicité enregistrée depuis la fin de la phase du trémor, le 18 Mai à 01h00, se poursuit. Sa fréquence diminue néanmoins. L'OVPF a enregistré :

le 18 mai - 40 séismes volcano-tectoniques superficiels (moins de 2 km de profondeur) et 22 séismes volcano-tectoniques profonds ; soit une moyenne d'environ 2,6 événements par heure.

le 19 mai - 18 séismes volcano-tectoniques superficiels (moins de 2 km de profondeur) et 7 séismes volcano-tectoniques profonds ; soit une moyenne d'environ 1 événement par heure.

18 séismes volcano-tectoniques superficiels (moins de 2 km de profondeur) et 7 séismes volcano-tectoniques profonds ; soit une moyenne d'environ 1 événement par heure. le 20 mai - (jusqu’à 16h00, heure locale) 6 séismes volcano-tectoniques superficiels (moins de 2 km de profondeur) et 6 séismes volcano-tectoniques profonds ; soit une moyenne d'environ 1 événement par heure.

Ces séismes sont localisés sous la zone sommitale et sous le secteur nord-est de l’Enclos Fouqué (notamment au pied du Piton de Crac. Aucune déformation significative n’a été enregistrée ces dernières 24h. Les concentrations en CO 2 dans le sol au niveau des stations distantes (Plaines des Cafres) et proche du Gîte du volcan restent à des niveaux élevés mais ont cessé d’augmenter, indique l'OVPF.

Aucune hypothèse n’est donc écartée quant à l’évolution de la situation.

