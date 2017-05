Ce lundi 29 mai 2017, retour en phase de sauvegarde au Piton de la Fournaise. Après la crise éruptive du 17 mai, une baisse de la sismicité est enregistrée depuis plusieurs jours. L'accès à l'enclos Fouqué reste interdit : une éruption reste tout de même probable dans les jours et heures à venir. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous.

Ce lundi 29 mai 2017, retour en phase de sauvegarde au Piton de la Fournaise. Après la crise éruptive du 17 mai, une baisse de la sismicité est enregistrée depuis plusieurs jours. L'accès à l'enclos Fouqué reste interdit : une éruption reste tout de même probable dans les jours et heures à venir. Nous publions le communiqué préfectoral dans son intégralité ci-dessous.

Après la crise éruptive du 17 mai 2017 à 20h10 qui avait conduit au passage en alerte de niveau 2-2 du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan, l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise enregistre une baisse de la sismicité depuis plusieurs jours.

Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé le passage en phase de SAUVEGARDE du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du piton de La Fournaise, à compter de lundi 29 mai 2017 à 11h, pour permettre de réaliser les expertises préalables à une éventuelle réouverture de certains secteurs au public.

Malgré la fin d'activité du point de vue géo-physique et l'arrêt de l’alimentation (fin du trémor, vibration associée au cheminement du magma et des gaz qu’il contient), une éruption reste probable dans les jours et heures à venir.

En conséquence, l’accès du public à l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, restent interdits en attendant l’exploitation des conclusions des reconnaissances.

En attendant, Imaz Press vous invite à (re)visionner ses survols d'un spectacle tout feu tout flamme. Retrouvez ici l'ensemble de nos reportages sur le Piton de la Fournaise.