Ce mercredi 31 mai 2017, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a publié son bulletin d'analyse mensuel. En un mois, 1247 séismes ont été enregistrés dont 90 % lors de l'éruption éclair du 17 mai. Actuellement, une mise en pression par une recharge de magma profond est observée : la possibilité d'un rapide départ vers la surface n'est pas exclue par l'observatoire. Nous publions leur bulletin ci-dessous.

Sismicité



Au mois de Mai 2017 (jusqu’au 31 Mai 12h, heure locale), l’OVPF a enregistré au total :

1247 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux, dont 90% ont été enregistré lors de l’injection de magma du 17 Mai (1122 événements) ;

46 séismes profonds (> à 2 km de profondeur) ;

295 effondrements (dans le Cratère Dolomieu et au niveau du rempart de l’Enclos Fouqué) ;

31 séismes locaux (sous l’île, côté Piton des Neiges) ;

2 séismes régionaux (dans la zone océan indien).

Suite à l’injection de magma du 17 Mai 2017, la sismicité a progressivement diminué passant de 40 séismes volcano-tectoniques superficiels le 18 Mai à une moyenne de 2 par jour du 22 au 29 Mai. La journée du 30 Mai a été marquée par une augmentation du nombre de séismes volcano-tectoniques superficiels avec 8 événements.

Déformation



Suite à l’injection de magma du 17 Mai 2017, l’inflation (gonflement) de l’édifice a repris, à un taux nettement supérieur à ceux observés avant le 17 Mai 2017 (élongation de l’ordre de 2 mm par jour entre les stations de la zone sommitale, contre 0.1-0.2 mm avant le 17 Mai).

Cette accélération des déformations est visible à la fois au niveau de la zone sommitale mais également en champ lointain, témoignant de la mise en pression d’une source superficielle mais également d’une source profonde (mise en pression du réservoir superficiel localisé à 2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu par une recharge de magma profond).





Géochimie des gaz



Les concentrations en CO 2 dans le sol mesurées au niveau des stations distantes de la Plaine des Cafres et au niveau du Gîte du volcan montrent un début de baisse. Cette tendance sera à confirmer ces prochains jours.

A noter qu’une baisse de concentrations en CO 2 dans le sol est observée sur les stations distantes plusieurs jours à plusieurs semaines avant une crise sismique.

Bilan

Une mise en pression du réservoir superficiel (situé à environ 2km de profondeur sous le cratère Dolomieu) par une recharge de magma profond est actuellement observée.

La recharge étant rapide et déjà conséquente, et le milieu déjà bien endommagé, toute évolution et départ de magma vers la surface peut être rapide comme l’ont montré les dernières crises sismiques de 2016-2017.