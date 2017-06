Le Piton de la Fournaise sera de retour en vigilance volcanique à compter de ce vendredi 2 juin 2017 à 06h00, annonce la préfecture ce jeudi 1er juin. "En un mois, 1247 séismes ont été enregistrés dont 90 % lors de l'éruption éclair du 17 mai. Actuellement, une mise en pression par une recharge de magma profond est observée" notait l'observatoire volcanologique ce mercredi en excluant pas "la possibilité d'un rapide départ vers la surface" (Photo d'illustration)

Le Piton de la Fournaise sera de retour en vigilance volcanique à compter de ce vendredi 2 juin 2017 à 06h00, annonce la préfecture ce jeudi 1er juin. "En un mois, 1247 séismes ont été enregistrés dont 90 % lors de l'éruption éclair du 17 mai. Actuellement, une mise en pression par une recharge de magma profond est observée" notait l'observatoire volcanologique ce mercredi en excluant pas "la possibilité d'un rapide départ vers la surface" (Photo d'illustration)

Suite aux observations (gonflement de l’édifice, activité sismique...) de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) et à la reconnaissance de terrain effectuée le 30 mai (...) le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique Orsec du Volcan du piton de la Fournaise :"éruption possible ou présence de risques sur le secteur" à compter du vendredi 2 juin" écrit la préfecture dans son communiqué

L’accès à la partie haute de l’enclos reste strictement limité aux deux sentiers balisés suivants :

- Pas de Bellecombe - Formica Léo - Chapelle Rosemont- Sentier Rivals- Cratère Caubet

- Pas de Bellecombe – Formica Léo -Chapelle Rosemont -sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le Nord du cratère)

"Les sentiers Kapor jusqu’à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdits d’accès. Le public a interdiction de s’engager au-delà des limites provisoires qui sont matérialisées sur le sentier Rivals" rappelle la préfecture.

Par ailleurs, la préfecture souligne que "la dégradation volontaire de la signalisation et des rambardes de sécurité sur le sentier reliant le Pas de Bellecombe et le Formica Léo a nécessité la réalisation de travaux de réparation avant ré‑ouverture de l’accès afin d’assurer la sécurité des randonneurs. Ces actes de vandalisme sont condamnés par l’ensemble des acteurs intervenant pour la surveillance et la sécurisation des activités au volcan".

Toutes les informations sur les précédentes éruptions sont à retrouver ici

www.ipreunion.com