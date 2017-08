Dans la nuit de ce lundi 28 août 2017, à 3 heures, l'éruption a pris fin au Piton de la Fournaise. Après plus d'un mois d'activité, la préfecture a décrété le retour du passage en phase de sauvegarde à partir de 17 heures. Nous publions le communiqué préfectoral ci-dessous.

Après la phase éruptive débutée le 14 juillet 2017 qui avait conduit au passage en alerte de niveau 2-2 du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du piton de la Fournaise, l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a enregistré un arrêt du trémor éruptif (signifiant l’arrêt de l’activité en surface) cette nuit à 03h00.

Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a décidé le passage en phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du piton de la Fournaise, à compter de 17h00 ce lundi 28 août 2017.

Malgré la fin d'activité du point de vue géo-physique et l'arrêt de l’alimentation (fin du trémor, vibration associée au cheminement du magma et des gaz qu’il contient), aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation, une éruption reste probable dans les jours et heures à venir.

En conséquence, l'interdiction d’accès à la partie haute de l’enclos et de poser d’aéronefs dans la zone du volcan restent en vigueur jusqu’à nouvel avis.



Le préfet rappelle que le massif du volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents. Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s’appliquent tout particulièrement : consultez la météo, ne sortez pas des sentiers balisés, apportez une attention particulière à votre équipement individuel. L'amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit.

