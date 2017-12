Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le site en ligne du magazine américain The Atlantic vient de publier sa rétrospective de l'année 2017 de l'activité volcanique mondiale en 40 photos. Le Piton de la Fournaise figure en bonne position avec deux clichés aériens immortalisés par Imaz Press Réunion lors des éruptions démarrées en janvier et en juillet derniers. Notre photographe avait survolé les sites éruptifs en hélicoptère afin de capturer ce spectacle aussi fascinant que magique. Une publication de The Atlantic repérée par nos dalons d'Actus Météo 974 sur leur page Facebook. Selon le média américain, 1.500 volcans sont encore actifs dans le monde et une cinquantaine d'éruptions ont lieu tous les ans. Découvrez lesquels.

