Deux passionnés militent actuellement pour la création d'une journée internationale des volcans. Leur demande est adressée aux Nations Unies et à l'Unesco. Ils invitent également les intéressés à montrer leur soutien en utilisant le hashtag #InternationalDayOfVolcanoes sur les réseaux sociaux.

"Nous voudrions proposer une Journée Internationale des Volcans pour être reconnus et observés par les Nations Unies et demander à l'Assemblée générale d'envisager une résolution pour établir une Journée Internationale des Volcans" indiquent Jeannie Curtis et Tanguy de Saint-Cyr. Les deux passionnés proposent la date du 10 avril. Le 10 avril 1815, c'est le jour où le Gunung Tambora, situé en Indonésie, a explosé et généré des coulées massives ainsi qu'un tsunami. 10 000 habitants, ignorant le danger, ont péri. Cette "éruption massive a injecté d'énorme quantités d'aérosols dans la stratosphère de la Terre" affirment Jeannie Curtis et Tanguy de Saint-Cyr. Elle est considérée comme la plus meurtrière de l'histoire.

Cette journée internationale aurait ainsi plusieurs objectifs de réflexion, notamment sur les services aux victimes et aux réfugiés, aux effets climatiques à long terme des émissions volcanique ou aux destructions des communautés humaines, des cultures et des animaux. Il s'agirait également de symboliser les recherches sur les sytèmes et comportement volcaniques, la formation de nouvelles terres et île ou encore les parcs nationaux et les emplacements pour le trekking, le tourisme ou la photographie.

