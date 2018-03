Ce jeudi 1er mars 2018, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a publié son bulletin mensuel pour le mois de février. Une hausse des séismes a été observée ainsi qu'une ré-alimentation profonde en magma. Nous publions le bulletin de l'Observatoire ci-dessous.

Sismicité

Au mois de février 2018, l’OVPF a enregistré au total :

• 68 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux ;

• 3 séismes profonds (> à 2 km de profondeur) ;

• 168 effondrements (dans le Cratère Dolomieu, au niveau des remparts de l’Enclos Fouqué ainsi qu’au niveau du site éruptif de juillet/août 2017) ;

• 60 séismes locaux (sous l’île, côté Piton des Neiges) ;

• 2 séismes régionaux (dans la zone océan indien).

L’activité volcano-tectonique sous le massif du Piton de la Fournaise a légèrement augmenté lors des deux dernières semaines de février, avec 63 événements enregistrés entre le 16 et le 28 février.

Déformation

Suite à l’importante inflation du mois de janvier liée à une activité hydrothermale intense, conséquence des fortes pluies du début d’année (02 au 18 janvier 2018 ; cf. bulletin mensuel du 01 février 2018), une relaxation et une déflation de la zone sommitale a été observée jusqu’au 10 février environ. Une inflation (gonflement) de l’édifice est depuis de nouveau enregistrée.

Géochimie des gaz

L’augmentation de la sismicité lors des deux dernières semaines de février et la reprise de l’inflation de la zone sommitale se sont accompagnées de variations dans les concentrations en CO 2 enregistrées dans le sol :

- Secteur distal, région Plaine des Cafres / Plaines des Palmistes : Tendance à la baisse.

- Secteur proche du Gîte du Volcan : Forte augmentation.

La baisse des concentrations en CO 2 dans le sol en champs distant associée à une augmentation en champs proche du cône terminal pourrait indiquer un transfert des zones distantes vers la zone centrale (en accord avec l’augmentation de l’inflation sommitale fin février).

A noter que les flux de SO 2 dans l’air enregistrés au bord de l’Enclos Fouqué sont en-dessous ou proche du seuil de détection (l’absence de détection est compatible avec un transfert magmatique qui reste toujours profond, sous le niveau de la mer).



Au sommet, de faibles concentrations de H 2 S (proches de la limite de détection) et parfois de SO 2 sont toujours enregistrées.

Bilan activité Piton de la Fournaise

L’ensemble de ces observations montre pour le mois de février la poursuite d’ :

- une ré-alimentation profonde en magma (sous le niveau de la mer) ;

- une pressurisation du réservoir magmatique superficiel qui a tendance à s’accélérer.

