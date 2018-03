Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

À la fin du mois de février 2018, l'OVPF (Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise) a publié un bulletin sur l'intensification de l'activité au volcan. Un mois plus tard, cette activité se maintient. Et selon Philippe Kowalski, directeur adjoint de l'OVPF, "une éruption est tout à fait possible", même s'il n'existe pas de signes "à très court terme".

