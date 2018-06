Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de la phase de sauvegarde du dispositif spécifique Orsec du Volcan du piton de la Fournaise, le préfet de La Réunion "a sollicité le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'observatoire volcanique du Piton de la Fournaise (OVPF) et l'office national des forêts (ONF) pour réaliser une mission de reconnaissance dans l'enclos ayant pour objectif d'émettre un avis sur sa réouverture au public et d'en définir les modalités" indique la préfecture ce vendredi 8 juin 2018 dans un communiqué

