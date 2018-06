Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Une réouverture de l'accès à l'enclos Fouqué à compter uniquement sur les sentiers balisés et entretenus par l'ONF est autorisée à compter du jeudi 14 juin à 08h00, indique la préfecture. Cette réouverture est rendue possible grâce aux "travaux de sécurisation consécutifs au diagnostic" réalisés par l'observatoire volcanologique, l'office national des forêts, le Bureau de recherches géologiques et minières et l'état major de zone et de protection civile de l'océan Indien, note la préfecture

