Dans son bulletin hebdomadaire, ce vendredi 6 juillet 2018, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a signalé observer depuis le début du mois de juillet, un gonflement du Piton de la Fournaise. Cette inflation pourrait être le signe d'une nouvelle éruption.

"Depuis le 1er juillet une élongation de 0,5-1 cm de la zone sommitale et une élongation de 0,5-1,2 cm de la base du cône terminal sont enregistrées" indique l'OVPF.

Réalimentation profonde en magma

Selon lui, "cette reprise de l’inflation est synonyme d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel par une réalimentation profonde en magma".

Depuis la fin de l'éruption le 1er juin dernier, de fortes concentrations en CO2 dans les secteurs Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes, se maintiennent. Ces dernières "sont en accord avec une remontée profonde de magma".

Cette reprise de l’inflation depuis le 1er juillet "atteste d’un possible transfert vers de plus faibles profondeurs" affirme l'OVPF.

Pour la dernière éruption, qui est survenue le 27 avril 2018 et s'est terminée le 1er juin 2018, cette "phase de pressurisation avait duré trois semaines environ (du 4 au 27 avril 2018) avant que le toit du réservoir ne se fragilise et ne se rompt, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et à une éruption" a ajouté l'Observatoire.

Une prochaine éruption serait-elle probable? Il est impossible de l'affirmer aujourd'hui mais, pour rappel, il y a quasiment un an, le 14 juillet 2017, le Piton de la Fournaise est entré en éruption.

