Le spectacle se poursuit au Piton de la Fournaise ce samedi 14 juillet 2018. La troisième éruption de l'année a commencé à 4 heures 30 ce vendredi. Comme d'habitude le show, visible depuis le Pas de Bellecombe, a attiré des nombreux admirateurs. Imaz Press Réunion vous propose de visionner de nouvelles images. Bon spectacle

L'éruption se situe sur le flanc nord du volcan, mais " le site éruptif a pu être localisé avec précision" indiquait l'observatoire volcanologique ce vendredi soir. Les volcanologues ont toutefois déterminés que quatre fissures éruptives se sont ouvertes sur un km de long. "La lave se propage de l’amont de la Chapelle de Rosemont en direction du Formica Leo" précise l'observatoire. La lave était projetée à 20 mètres de haut par les bouches éruptives.

Il s'agit de la troisème éruption de l'année. La première s'était produite le mardi 3 avril dernier.

Le Piton de la Fournaise s'était de nouveau réveillé le vendredi 27 avril

• Rappel des consignes d'accès

La faille éruptive est visible depuis le Pas de Bellecombe. Les véhicules peuvent accéder à la route forestière et stationner uniquement sur les emplacements matérialisés des parkings du Pas de Bellecombe (280 places) ou de Foc-Foc (400 places).

Le stationnement le long de la route forestière est strictement interdit pour des raisons de sécurité. Il convient de vérifier que vous ne bloquez ni les autres véhicules stationnés, ni la circulation, les services de secours pouvant avoir à intervenir très rapidement.

"En cas de saturation, l'accès à la route forestière sera régulé, pour permettre l'accès au site en toute sécurité : un point de régulation et de contrôle sera ponctuellement installé à l'entrée de la route forestière par la gendarmerie ou la police municipale du Tampon à la sortie Est de Bourg Murat. En cas de difficultés particulières de stationnement ou de perturbation, la circulation pourra être fermée temporairement au départ de la route forestière" indique la préfecture.

A noter que par arrêté préfectoral la circulation des autobus et autocars sur la route forestière du Volcan (RF5) est interdite. Tout manquement à cette interdiction fera l'objet d'une verbalisation par la gendarmerie.

Un poste de secours est mis en place par les sapeurs-pompiers au parking du Pas de Bellecombe.

Pour rappel, l’accès du public à la partie haute de l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis. Le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est actuellement interdit à la circulation pédestre à partir du Piton Partage en raison d’un danger réel et imminent d’effondrement.

• Conseils de prudence et de préservation du site

- Ne vous approchez pas du bord du rempart et respectez les sentiers balisés ;

- Prévoyez des vêtements chauds et de pluie ;

- Munissez-vous de chaussures de marche, lampes et piles ;

- Emportez suffisamment d’eau et de nourriture ;

- Ne jetez pas vos déchets, ne dégradez pas le milieu naturel ;

- Interdiction formelle de feux.

Le massif du volcan est un milieu naturel, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents. Les recommandations relatives à la sécurité en montagne s’appliquent tout particulièrement : consultez la météo, ne sortez pas des sentiers balisés, apportez une attention particulière à votre équipement individuel. L’amplitude thermique est importante entre le jour et la nuit.

