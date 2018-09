Démarrée le samedi 15 septembre à 4h25 du matin, l'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit dimanche 16 septembre mais son activité ralentit. La lave jaillit sur le flanc sud du volcan dans la région du cratère Rivals. Un spectacle magnifique et haut en couleur pour les centaines de visiteurs venus l'admirer. (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

Pour Nicolas Villeneuve, chercheur au laboratoire géoscience de l’Université de La Réunion et à l’OVPF, l’éruption "est assez classique. Nous avons eu 14 éruptions depuis 2014, 11 d’entre elles ont eu lieu à peu près au même endroit c’est à dire sur le flanc sud à quelques encablures du Piton Rivals."

Trois fissures sont actuellement visibles, "il y en avait probablement cinq au début de l’éruption, explique Nicolas Villeneuve. La sortie du magma est concentrée au milieu de ces fissures, avec de grandes fontaines de lave d’une trentaine-quarantaine de mètres de haut. Deux coulées de lave partent en deux bras et se retrouve pour n’en formé qu’un."

Hier en début d’après-midi, la coulée atteignait 2,6 km.

Pour aller l’observer ce dimanche, il faut s’équiper de bonnes chaussures, emprunter le sentier Foc-Foc et marcher une bonne heure. L’éruption est particulièrement visible depuis le Piton de Bert : d’après Nicolas Villeneuve, elle est très bien placée : "à l’ouest des éruptions vues en avril dernier, elles est beaucoup plus proche d’environ 500 mètres du Rempart, qui reste tout de même à 2 km. Les fontaines de lave sortent à 2.100 mètres d’altitude, nous les voyons bien." Le spectacle sera encore plus merveilleux à la nuit tombée.

L’éruption de représente pas de danger pour la population mais la Préfecture de La Réunion a tout de même déclenchée l’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos Fouquée." Les véhicules peuvent accéder à la route forestière et stationner uniquement sur les emplacements matérialisés des parkings du Pas de Bellecombe (280 places) ou de Foc-Foc (400 places). De plus, l’accès du public à la partie haute de l’enclos Fouqué, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.

Cette éruption n’est pas une surprise, un gonflement de la base et du sommet de l'édifice du Piton de la Fournaise avaient été notés par les volcanologues il y a une dizaine de jours. "Cette reprise de l'inflation est accompagnée d'une faible sismicité. Cette inflation est pour l'instant lente et son évolution sera à suivre ces prochains jours" avaient alors souligné les volcanologues.

Il s'agit de la quatrième éruption de l'année. La première s'était produite le mardi 3 avril dernier.

Le Piton de la Fournaise s'était de nouveau réveillé le vendredi 27 avril

La troisième éruption avait commencé le vendredi 13 juillet.

