Le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la 4ème fois de l'année au petit matin le samedi 15 septembre 2018. Son activité est stable et il offre un spectacle impressionnant haut en couleurs. L'occasion pour la société Ilotdrones, centre de formation et captation aériennes par drones, de le filmer au plus près, de nuit.

